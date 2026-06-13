Lo sciopero dei tifosi nel finale di questa stagione potrebbe fare da preludio al crollo degli abbonamenti nella prossima: ecco le potenziali conseguenze economiche sulle casse della Lazio e sulla pubblica utilità dello Stadio Flaminio.

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Crollo abbonamenti Lazio: record negativo e conseguenze economiche, anche sul Flaminio

AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO – Come riportato da Il Messaggero, Claudio Lotito sta organizzando incontri e riunioni per cercare investitori e aiuti economici importanti per costruire e sostenere l’impianto dello stadio Flaminio. La storia è ancora lunga ma il presidente ha deciso di mettercela tutta per provare a portare avanti la riqualificazione dello stadio.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Il crollo di spettatori all’Olimpico in questa stagione, farà da preludio a ciò che avverrà con gli abbonamenti nella prossima campagna estiva. Le dichiarazioni del presidente Lotito rilasciate qualche giorno fa, come sempre incendiarie, hanno alimentato ancora di più il malumore tra i tifosi biancocelesti. Con Sarri che ha salutato la Lazio, e con una squadra che non infiamma, il popolo laziale è pronto a disdire qualsiasi forma di abbonamento. Questo, come spiega il quotidiano romano, potrebbe mettere anche in crisi la pubblica utilità del Flaminio: con lo svuotamento dell’Olimpico e con 7 milioni di euro in fumo, ecco che potrebbe davvero crollare tutto.

Il Messaggero definisce Lotito “un inguaribile ottimista” sia per i dati sviscerati in merito ai futuri guadagni del club, sia perché il patron dei capitolini non sembra affatto preoccupato dell’assenza dei tifosi dallo stadio.

L’Olimpico è ormai vuoto da mesi, ma Lotito ha comunque potuto contare sui soldi già incassati dai trentamila abbonamenti dell’inizio dell’anno. Ora però c’è il forte rischio che la protesta prosegua anche nella prossima stagione, con una possibile perdita di introiti che si aggirerebbe sui 7,5 milioni di euro circa. Questa è la stima fatta da Il Messaggero. Un danno economico non da poco per una società come la Lazio, che non naviga di certo nell’oro.

In aggiunta, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Lotito rischia di assistere a un crollo verticale degli abbonamenti in vista della prossima stagione. Il record negativo è stato di 6mila sottoscrizioni, nel 2016: si riuscirà a batterlo?

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