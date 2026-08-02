CRONACHE
CRONACA Ascoli-Lazio 0-0: è di Taylor la prima vera occasione
Quarto appuntamento amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso che alle ore 20:45 di domenica 2 agosto affronta l’Ascoli, squadra che milita nel campionato di Serie B: noi di Lazionews.eu ve la racconteremo live, in diretta, con la cronaca in tempo reale del match.
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Amichevole: la cronaca di Ascoli Lazio
In diretta la cronaca del primo tempo tra Ascoli e Lazio
9′ – OCCASIONE LAZIO – I ritmi stentano a decollare ma le trame della Lazio sono buone, Noslin serve Taylor a ridosso dell’area di rigore che con il sinistro prova a piazzarla. Pallone fuori di poco.
4′ – OCCASIONE LAZIO – Cross sporcato di Pedraza che guadagna così il primo angolo del match. Dalla bandiera va Zaccagni, il pallone arriva in qualche modo da Rovella che prova la botta da fuori ma non riesce a dare forza e precisione alla sfera.
1′ – Inizia l’amichevole serale della Lazio, primo match in trasferta.
Proprio come contro l’Avellino ieri, anche stasera le due squadre osserveranno un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi.
Le formazioni ufficiali e il tabellino di Ascoli Lazio
- ASCOLI: Vitale; Nicoletti, Silipo, Chakir, Perciun, Acampora, D’Uffizi, Guiebre, Alagna, Curado, Milanese.
- A disposizione: Dente, Crespi, Zagari, Caucci, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori.
- Allenatore: Tomei.
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, R. Bordon, Floriani M., Pedraza, Romagnoli, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Artistico, Cancellieri, Ratkov, Sana Fernandes, Serra.
- Allenatore: Gattuso.
- Arbitro: Zanotti (sez. Rimini).
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