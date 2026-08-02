Connect with us

CRONACHE

CRONACA Ascoli-Lazio 0-0: è di Taylor la prima vera occasione

Published

10 minuti ago

on

Cronaca Ascoli Lazio amichevole estiva 2026

Quarto appuntamento amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso che alle ore 20:45 di domenica 2 agosto affronta l’Ascoli, squadra che milita nel campionato di Serie B: noi di Lazionews.eu ve la racconteremo live, in diretta, con la cronaca in tempo reale del match.

LEGGI ANCHE: Giuffredi, Ag. Zaccagni: “Il suo futuro è alla Lazio”

Amichevole: la cronaca di Ascoli Lazio

In diretta la cronaca del primo tempo tra Ascoli e Lazio

9′ – OCCASIONE LAZIO – I ritmi stentano a decollare ma le trame della Lazio sono buone, Noslin serve Taylor a ridosso dell’area di rigore che con il sinistro prova a piazzarla. Pallone fuori di poco.

4′ – OCCASIONE LAZIO – Cross sporcato di Pedraza che guadagna così il primo angolo del match. Dalla bandiera va Zaccagni, il pallone arriva in qualche modo da Rovella che prova la botta da fuori ma non riesce a dare forza e precisione alla sfera.

1′ – Inizia l’amichevole serale della Lazio, primo match in trasferta.

Proprio come contro l’Avellino ieri, anche stasera le due squadre osserveranno un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi.

Le formazioni ufficiali e il tabellino di Ascoli Lazio

  • ASCOLI: Vitale; Nicoletti, Silipo, Chakir, Perciun, Acampora, D’Uffizi, Guiebre, Alagna, Curado, Milanese.
  • A disposizione: Dente, Crespi, Zagari, Caucci, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori. 
  • Allenatore: Tomei.
  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni.
  • A disposizione: Motta, Renzetti, R. Bordon, Floriani M., Pedraza, Romagnoli, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Artistico, Cancellieri, Ratkov, Sana Fernandes, Serra. 
  • Allenatore: Gattuso.
  • Arbitro: Zanotti (sez. Rimini).

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 02/08/2026 · 20:45
Ascoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 09:30
Lazio
6-3
Finale
Avellino
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI