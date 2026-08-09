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CRONACHE

CRONACA Frosinone Lazio 1-2: Zaccagni ribalta i gialloblù

Published

7 ore ago

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Mattia Zaccagni

Ultima amichevole estiva per la Lazio di Gennaro Gattuso prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia, alle ore 20:45 i biancocelesti affrontano il Frosinone, squadra che si ritroveranno contro anche nel campionato di Serie A: noi di Lazionews.eu ve la racconteremo live, in diretta, con la cronaca in tempo reale del match.

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Amichevole Frosinone Lazio: la cronaca in diretta.

Il secondo tempo di Frosinone Lazio: la cronaca live.

90′ + 5′ – Il direttore di gara fischia la fine dell’incontro. La Lazio vince a Frosinone per 2 a 1.

90′ + 4 – OCCASIONE FROSINONE – Miracolo sulla linea di Mandas su Zerbin.

91′ – AMMONIZIONE FROSINONE – Giallo per Cittadini.

89′ – GOL LAZIO – Zaccagni non sbaglia dal dischetto, spiazzato Palmisani, 2-1 biancoceleste.

88′ – RIGORE LAZIO – Lazzari si procura un calcio di rigore, intervento ingenuo di Zerbin in area.

83′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Belahyane in campo per Dele-Bashiru.

82′ – OCCASIONE LAZIO – Provstgaard interviene sul calcio d’angolo, ma non impatta bene il pallone.

79′ SOSTITUZIONI LAZIO: Fuori Pedraza, dentro Lazzari; fuori Taylor, dentro Romagnoli. Gattuso schiera la difesa a tre.

74′ – COOLING BREAK

73′ – SOSTITUZIONI FROSINONE – Fuori Bracaglia e Fini, dentro Corrado e Gelli.

70′ – OCCASIONE FROSINONE – Punizione di Calò centrale, Mandas blocca facilmente.

70′ – AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Floriani Mussolini.

67′ – SOSTITUZIONI LAZIO – Dentro Ratkov, Floriani Mussolini e Noslin, fuori Dia, Marusic e Noslin.

60 – SOSTITUZIONI FROSINONE – Fuori Kvernadze per Zerbin, Cichella per El Azzouzi, Monterisi per Akpoguma.

56′ – OCCASSIONE LAZIO – Sgroppata di Dele-Bashiru sulla destra, servizio per Marusic che tenta il tiro, ma viene murato da un difensore avversario.

54′ – OCCASIONE LAZIO – Punizione pennellata di Rovella col destro a giro, grandissima parata di Palmisani.

53′ – AMMONIZIONE FROSINONE – Giallo per Oyono.

52′ – OCCASIONE FROSINONE – Intervento maldestro di Mandas in uscita, Kvernadze prova il pallonetto che finisce alto.

51′ – Bella accelerazione di Cancellieri, che parte in velocità, ma perde il duello fisico con Bracaglia.

46 ‘ – SOSTITUZIONE FROSINONE – Fuori Amey, dentro Oyono.

46′ – Parte il secondo tempo della sfida dello Stirpe.

La cronaca live del primo tempo di Frosinone Lazio.

45′ +2′ – Termina la prima frazione sul punteggio di 1-1, Lazio più propositiva negli ultimi minuti, seppur con un ritmo piuttosto blando.

41′ – OCCASIONE LAZIO – Svetta Provstgaard sul corner di Zazzagni, ma il suo colpo di testa è impreciso.

38 – OCCASIONE LAZIO – Dele-Bashiru si gira di forza in area, ma spara fuori lontano dallo specchio della porta.

37′ – OCCASIONE LAZIO – Bellissima verticalizzazione improvvisa di Rovella per Marusic, anticipato da Palmisani.

34′ – Ammonito Bracaglia (F).

33′ – OCCASIONE FROSINONE – Ciociari ancora pericolosi con Fini che tira e impegna Mandas, bravo il portiere greco a neutralizzare.

29′ – OCCASIONE LAZIO – Cancellieri colpisce di testa sul cross di Zaccagni, ma non centra lo specchio della porta.

26′ – COOLING BREAK

22′ – GOL LAZIO – Il solito Zaccagni sfrutta al meglio l’assist di Marusic e riporta il parziale sul pari.

20′ – La Lazio non riesce a reagire, gara spezzettata dai tanti falli commessi a centrocampo.

12′- GOL FROSINONE – Assedio gialloblù alla porta di Mandas, Calò al terzo tentativo trova la rete dell’1-0.

7′ – Zaccagni viene preso di mira dagli avversari, già diversi interventi duri sul numero dieci biancoceleste.

3′ – OCCASIONE LAZIO – Botta dalla distanza di Zaccagni, il pallone esce di poco a lato della porta difesa da Palmisani.

1′ – Parte la sfida amichevole fra Frosinone e Lazio, biancocelesti in campo per la prima volta con la terza maglia.

Le formazioni ufficiali e il tabellino di Frosinone Lazio.

  • FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Amey, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Kvernadze, Raimondo, Fini. 
    • A disposizione: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Kone, Gelli J., Ghedjemis, Gelli F., El Azzouzi, Corrado, Otono A., Oyono J., Zerbin, Hasa, Akpougma. 
    • Allenatore: Alvini.
  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. 
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Floriani Mussolini, Lazzari, Romagnoli, Bordon, Belahyane, Galassi, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Serra, Sana Fernandes, Ratkov.
    • Allenatore: Gattuso.
  • Arbitro: Domenico Mirabella
  • Marcatori: 12′ Calò (F), 22′ Zaccagni (L), 89′ Zaccagni rigore (L).

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