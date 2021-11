CRONACA | Irlanda del Nord-Italia 0-0: dentro Scamacca

ITALIA IRLANDA DEL NORD FORMAZIONI TABELLINI – L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nell’ultimo match di qualificazione per i prossimi Mondiali. Gli Azzurri devono vincere per sperare di terminare il girone al primo posto ed evitare così gli spareggi. Per farlo Roberto Mancini si affida al tridente formato da Berardi, Insigne e Chiesa.

LEGGI ANCHE —> Mancini: “Bisogna essere forti anche nei momenti di difficoltà”

Irlanda del Nord-Italia, le formazioni ufficiali

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Catchart, Flanagan, Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, Saville, McCann, Whyte; Magennis.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.

Irlanda del Nord-Italia, la cronaca del match

Il secondo tempo

82′ – Super occasione per l’Irlanda del Nord con Dallas, che però calcia fuori.

80′ – Emerson sfiora il gol con un bel tiro da fuori. Lo stesso terzino viene poi sostituito, al suo posto Scamacca.

68′ – Doppio cambio Italia: entrano Bernardeschi e Locatelli, escono Insigne e Jorginho.

63′ – Bella azione dell’Italia che porta Chiesa al tiro che però termina a lato. Mancini decide di inserire Belotti al posto di Barella.

58′ – Berardi prova il tiro su calcio di punizione, la sua conclusione è debole e il portiere avversario blocca senza problemi.

57′ – Magennis è il primo ammonito dell’Irlanda del Nord.

50′ – Grande parata di Donnarumma che salva su Lewis.

49′ – L’Italia comincia subito forte e va alla conclusione con Insigne. Il suo turo termina a lato.

46′ – Inizia il secondo tempo. Per l’Italia è entrato Cristante al posto di Tonali.

Il primo tempo

45′ – Nessun minuto di recupero. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0.

31′ – Ancora Italia. Chiesa calcia di sinistro ma la sua conclusione è troppo centrale.

17′ – Occasione per Barella che calcia a giro. Il suo tiro però è centrale.

9′ – La prima ammonizione della partita la prende Tonali che ha fermato la ripartenza dell’Irlanda del Nord.

8′ – Grande occasione per l’Italia. Insigne dà un’ottima palla a Di Lorenzo che con un tiro-cross per poco non beffa il portiere avversario che mette la sfera in corner.

1′ – Inizia il match!