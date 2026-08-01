CRONACHE
CRONACA Lazio Avellino 6-3: biancocelesti distratti, ma vincenti
Terzo appuntamento amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso che alle ore 09:30 di sabato 1 agosto affronta l’Avellino, squadra che milita nel campionato di Serie B: noi di Lazionews.eu ve la racconteremo live, in diretta, con la cronaca in tempo reale del match.
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Amichevole: la cronaca di Lazio Avellino
In diretta la cronaca del secondo tempo tra Lazio e Avellino
91′ – Colpo da biliardo di Taylor, che la piazza nell’angolino basso di sinistra, siglando il 6-3 finale.
88′ – Martinelli neutralizza un bel tiro di Lazzari, arrivato dopo una serpentina fra i difensori avellinesi.
78′ – Grande parata di Motta sulla punizione rasoterra di Palumbo.
75′ – Pandolfi insacca alle spalle di Motta su cross di Palumbo, l’Avellino accorcia le distanze.
70′ – SOSTITUZIONI LAZIO – Gattuso pesca dalla panchina: numerosi cambi.
67′ – Spazio al cooling break.
66′ – GOL AVELLINO – Bell’azione dell’Avellino che si conclude con un gol ai danni di Motta, che si fa infilare fra le gambe da Besaggio.
56′ – SOSTITUZIONI AVELLINO – Nesta cambia quasi tutti: dentro Enrici, Martinelli, Fila, Palumbo, Russo, Faticanti e Pandolfi,; fuori Iannarilli, Simic, Sounas, Biasci, e Favilli.
56′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Dentro Provstgaard, fuori Romagnoli.
53′ – GOL LAZIO – Artistico non sbaglia dagli undici metri: portiere spiazzato.
53′ – RIGORE LAZIO – Gabriele Artistico mette davanti il corpo e subisce fallo da Fontanaros: è rigore.
46′ – GOL LAZIO – Pronti, via e subito gol di Belahyane, che sfrutta un errore in impostazione degli avversari: la Lazio è scesa in campo col piede giusto.
46′ – SOSTITUZIONI LAZIO – Al rientro dagli spogliatoi Gattuso compie tre cambi: Motta per Mandas, Artistico per Dia e R. Bordon per Marusic.
46′ – Inizia la seconda frazione.
In diretta la cronaca del primo tempo tra Lazio e Avellino
45+2′ – Finisce il primo tempo.
45′ – OCCASIONE LAZIO – Palla in profondità a sinistra, Pedraza mostra le sue qualità atletiche e bruci l’avversario, ma l’uscita di Iannarilli è puntuale.
36′ – GOL LAZIO – Grande azione in solitaria di Serra, che dribbla tutti ed entra in area. Poi, serve il pallone a Ratkov, che non sbaglia.
31′ – OCCASIONE LAZIO – Pedraza da fondo campo pennella un cross preciso sulla test di Cancellieri, che colpisce male e spedisce il pallone fuori.
29′ OCCASIONE LAZIO – Azione ben costruita dalla Lazio, da destra verso sinistra. Il pallone finisce poi tra i piedi di Serra, che calcia. Il portiere devia in angolo.
23′ – Cooling Break: pausa per idratarsi concessa alle due squadre.
22′ – GOL LAZIO – I biancocelesti addoppiano con Ratkov, in rete dopo la grande ripartenza condotta da Floriani Mussolini e culminata in un cross basso per il serbo.
15′ – GOL LAZIO – Serra insacca di testa. Cross dalla fascia destra respinto malamente da Iannarilli e Serra, ben posizionato, fa gol a porta vuota.
12′ – GOL AVELLINO – Azione costruita sulla destra, cross sul secondo palo e inserimento perfetto di Di Maggio, che in spaccata infila Mandas. Difesa biancoceleste schierata male.
11′ – OCCASIONE AVELLINO – Calcio di punizione per l’Avellino. Il tiro-cross verso la porta di Mandas è respinto in modo impreciso. Il pallone resta pericolosamente in area prima di essere allontanato.
9′ – OCCASIONE LAZIO – Ancora un buono spunto di Serra. Il giovane si porta sulla destra da dove mette un cross in area. Anticipato Ratkov.
6′ – OCCASIONE LAZIO – Serra conduce la ripartenza biancoceleste. Punta il difensore, dribbla, si sposta il pallone e calcia verso la porta. pallone di poco fuori.
5′ – OCCASIONE AVELLINO – Brutto errore in uscita della Lazio, che spalanca il campo all’Avellino. Fortunatamente l’ultimo passaggio è fuori misura. Si riparte dal corner.
1′ – Comincia la terza amichevole precampionato della Lazio: Ratkov dà il primo giro al pallone.
Le squadre scendono in campo: inizia il minuto di raccoglimento in ricordo di Franco Baresi, scomparso ieri.
Le formazioni ufficiali e il tabellino di Lazio Avellino
- LAZIO (4-2-3-1): Mandas (45′ Motta); Floriani, Marusic (45′ Bordon), Romagnoli (56′ Provstgaard), Pedraza; Przyborek, Belahyane; Cancellieri, Dia (45′ Artistico), Serra; Ratkov.
- A disposizione: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Fernandes, Noslin, Galassi, Taylor, Lazzari, Farcomeni.
- Allenatore: Gattuso.
- AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli (59′ Martinelli); Sounas (59′ Palumbo), Palmiero, Favilli (59′ Pandolfi), Simic (59′ Enrici); Biasci (59′ Russo), Fontanarosa, Di Maggio; Moruzzi, Spadoni; Vignoli.
- A disposizione: Sassi, Martinelli, Cancellotti, Sala, Besaggio, Maisto, Faticanti, De Michele, Fila, Aloisi.
- Allenatore: Nesta.
- Arbitro: Penna (sez. Roma 1).
- Marcatori: 12′ Di Maggio (A), 15′ Serra (L), 22′, 36′ Ratkov (L), 46′ Belahyane (L), 53′ Artistico su rigore (L), 66′ Besaggio (A), 75′ Pandolfi (A), 91′ Taylor (L).
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