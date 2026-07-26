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CRONACHE

LIVE 1′ Lazio-Flaminia Civita Castellana: 0-0, Lazzari parte capitano

Published

7 minuti ago

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cronaca lazio flaminia civita castellana amichevole estiva 2026

Secondo appuntamento amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso che alle ore 18 di domenica 26 luglio affronta il Flaminia Civita Castellana, squadra che milita nel campionato di Serie D: noi di Lazionews.eu ve la racconteremo live, in diretta, con la cronaca in tempo reale del match.

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Amichevole: la cronaca di Lazio Flaminia Civita Castellana

In diretta la cronaca del primo tempo tra Lazio e Flaminia Civita Castellana

1′ – Parte la seconda amichevole dell’era Gattuso, Manuel Lazzari indossa la fascia di capitano.

Le formazioni ufficiali di Lazio Flaminia Civita Castellana

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, R. Bordon, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Artistico, Serra. A disp.: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Floriani Mussolini, Dia, Ratkov, Belahyane, Farcomeni, Marusic. All.: Gattuso.

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: Fioravanti, Rivelli, Marnati, Neri, Fortun, Bonugli, Casoli, Risolo, Volpe, Agrimi, Bocci. A disp.: Rosin, Misso, Bruno, Bedini, Ricozzi, D’Angelo, Romanelli, Polidori, Riosa, Paganetti, Burla, El Hadji, Anton, Di Girolamo, Billi. All.: Onofri.

Il tabellino di Lazio Flaminia Civita Castellana

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Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
VS
Lazio
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Nessuna partita disputata.

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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