CRONACHE
LIVE 1′ Lazio-Flaminia Civita Castellana: 0-0, Lazzari parte capitano
Secondo appuntamento amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso che alle ore 18 di domenica 26 luglio affronta il Flaminia Civita Castellana, squadra che milita nel campionato di Serie D: noi di Lazionews.eu ve la racconteremo live, in diretta, con la cronaca in tempo reale del match.
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Amichevole: la cronaca di Lazio Flaminia Civita Castellana
In diretta la cronaca del primo tempo tra Lazio e Flaminia Civita Castellana
1′ – Parte la seconda amichevole dell’era Gattuso, Manuel Lazzari indossa la fascia di capitano.
Le formazioni ufficiali di Lazio Flaminia Civita Castellana
LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, R. Bordon, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Artistico, Serra. A disp.: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Floriani Mussolini, Dia, Ratkov, Belahyane, Farcomeni, Marusic. All.: Gattuso.
FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: Fioravanti, Rivelli, Marnati, Neri, Fortun, Bonugli, Casoli, Risolo, Volpe, Agrimi, Bocci. A disp.: Rosin, Misso, Bruno, Bedini, Ricozzi, D’Angelo, Romanelli, Polidori, Riosa, Paganetti, Burla, El Hadji, Anton, Di Girolamo, Billi. All.: Onofri.
Il tabellino di Lazio Flaminia Civita Castellana
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Nessuna partita disputata.
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
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|6
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|7
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|8
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|Udinese
|0
|0
|20
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|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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