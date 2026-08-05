CRONACHE
LIVE 65′ – Lazio Ostiamare 2-0: Gattuso cambia tutti ma Dia rimane in panchina
Quinto appuntamento amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso che alle ore 18:00 di mercoledì 5 agosto affronta l’Ostiamare, squadra che milita nel campionato di Serie C: noi di Lazionews.eu ve la racconteremo live, in diretta, con la cronaca in tempo reale del match.
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Amichevole Lazio Ostiamare: la cronaca del match.
Il secondo tempo della gara fra Lazio e Ostiamare.
65′ – Arriva la girandola di cambi da parte della Lazio che manda i titolari a riposare per lasciare spazio ai panchinari. Indicazioni specifiche per Rovella: Gattuso vuole sentirlo parlare con i compagni.
61′ – OCCASIONE OSTIAMARE – Colpo di testa di D’Andrea per l’Ostiamare che torna a fare vedere in avanti. Motta senza problemi fa sua la sfera.
60′ – Cambi in vista per l’Ostiamare ma non per la Lazio, anche questa volta mister Gattuso preferisce aspettare prima di dare spazio a chi fino a questo momento è rimasto in panchina.
52′ – OCCASIONE LAZIO – Tacco interessante da parte di Belahyane che al limite dell’area di rigore ha provato ad innescare Galassi. Il tiro dell’ex Real Madrid trova lo specchio ma è debole e finisce facilmente tra le braccia di Morlupo.
47′ – Punizione sciupata dalla Lazio che ha provato a sfruttare un calcio piazzato nella trequarti offensiva, spiovente di Noslin che non ha però trovato alcun compagno e si è spento sul fondo.
46′ – Riprende la sfida del centro sportivo di Formello. Questa volta, naturalmente, il primo pallone è della Lazio.
La diretta scritta del primo tempo di Lazio Ostiamare.
45+1′ – OCCASIONE OSTIAMARE – Intervento con la mano di richiamo di Motta su tiro di Carbone, il portiere laziale devia in angolo.
43 ‘ – Rimane a terra Farcomeni, staff medico della Lazio in campo. Si rialza il centrocampista biancoceleste.
41′ – GOL LAZIO – Ratkov timbra la personalissima doppietta, infilando Vertua con un bel diagonale dopo aver ricevuto l’assist di Serra.
38′ – OCCASIONE LAZIO – Ancora un corner battuto magistralmente da Noslin, Lazio vicina al raddoppio.
32′ – OCCASIONE LAZIO – Noslin da calcio d’angolo direttamente su Vertua che respinge con i pugni.
29′ – Ricomincia la gara.
27′ – COOLING BREAK
26′ – OCCASIONE LAZIO – Passaggio filtrante di Noslin per la corrente Ratkov che supera Vertua, ma interviene un difensore viola ed evita la doppietta del centravanti serbo.
19 ‘ – GOL LAZIO – Colpo di testa del solito Ratkov, che direttamente da calcio d’angolo battuto da Noslin svetta in area superando il diretto avversario e insaccando l’1-0 biancoceleste.
18′ – OCCASIONE LAZIO – Grande recupero palla di Ratkov, che serve Noslin. L’olandese a botta sicura di sinistro trova il salvataggio sulla linea di Giordani.
16′ – OCCASIONE OSTIAMARE – Palo di Tonin a Motta battuto, che sfrutta una chiusura errata di Lazzari. Brivido per Gattuso.
13′ – La difesa dell’Ostiamare fin qui attenta e brava nell’arginare le iniziative degli attaccanti biancocelesti.
7′ – OCCASIONE LAZIO – Lazzari arriva sul fondo e serve Serra che tenta il tiro, murato da un difensore avversario in angolo.
5′ – Nessuna occasione per le due squadre, da segnalare un Lazzari particolarmente pimpante sulla destra.
1′ – Inizia la gara, a toccare il primo pallone sarà l’Ostiamare.
Comincia con tre minuti di ritardo rispetto alle 18 la partita amichevole fra Lazio e Ostiamare. La fascia di capitano figura sul braccio di Alessio Romagnoli.
Le formazioni ufficiali di Lazio e Ostiamare nell’amichevole del 5 agosto 2026 e il tabellino della gara.
- LAZIO (4-3-3): Motta: Lazzari, Bordon, Romagnoli, Floriani Mussolini; Belahyane, Galassi, Farcomeni; Noslin, Ratkov, Serra.
- A disp.: Mandas, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Marusic, Pedraza, Rovella, Dele-Bashiru, Taylor, Zaccagni, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia.
- All.: Gattuso.
- OSTIAMARE: Vertua; Piroli, Giordani, Castaldo, Spinosa, Gerbaudo, Badje, Donsah, Tonin, Carbone, Tesauro.
- All.: D’Antoni.
- Arbitro: Livio Marinelli (sez. Tivoli)
- Marcatori: 19′ Ratkov (L), 41′ Ratkov (L).
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