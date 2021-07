CRONACA | Lazio-Triestina 5-2: i biancocelesti vincono in scioltezza, ma si lasciano andare nel finale

- Advertisement -

LAZIO TRIESTINA CRONACA – La Lazio affronta la Triestina allo stadio Zandegiacomo per la terza uscita amichevole in vista degli impegni ufficiali. Sarri sta provando diverse soluzioni per dare una quadra perfetta alla squadra. I biancocelesti partono subito forte e trovano dopo appena 2 minuti il vantaggio. Il primo tempo va sempre in crescendo per i ragazzi di Sarri, che vanno al riposo sul 4 a 0. Nella ripresa i ritmi calano e la Triestina riesce a chiudere la partita segnando due gol con Di Massimo. Il match termina 5 a 2 per la Lazio.

Lazio Triestina, formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) 1 Thomas STRAKOSHA; 77 Adam MARUSIC; 3 LUIZ FELIPE; 26 Stefan RADU; 23 Elseid HYSAJ; 21 Sergej MILINKOVIC (Cap.); 6 Lucas LEIVA; 10 LUIS ALBERTO; 7 FELIPE ANDERSON; 94 Vedat MURIQI; 27 Raul MORO



ALL. Maurizio SARRI

TRIESTINA (4-3-3); 1 Daniel OFFREDI; 23 Andraz STRUNA; 4 Anibal CAPELA; 15 Alessandro LIGI; 6 Walter LOPEZ; 11 PAULINHO

8 Federico MARACCHI; 18 Giuseppe RIZZO; 26 Antonio NATALUCCI; 25 Guido GOMEZ; 10 Vincenzo SARNO



ALL. Cristian BUCCHI

Cronaca Lazio Triestina

SECONDO TEMPO

90’+1 – Doppietta di Di Massimo, che col suo gol rende meno pesante il passivo.

87′ – Gol straordinario della Triestina con Di Massimo. Il giocatore si libera di un avversario e calcia sotto l’incrocio da fuori area.

80′ – Jony batte un corner e trova Patric. Lo spagnolo colpisce ma non si rende pericoloso dalle parti di Martinez.

69′ – Autogol della Triestina con Volta, che mette la palla nella sua rete un cross di Jony. 5 a 0 per la Lazio!!!

63′ – La Triestina attacca con Petrella. Il giocatore entra in area e calcia sul primo palo, Strakosha è reattivo e para.

59′ – Sarri cambia ancora. Escono Leiva, Hysaj, Felipe Anderson e Milinkovic. Entrano rispettivamente Escalante, Kamenovic, Romero e Akpa Akpro.

56′ – Triestina pericolosa con Di Massimo che calcia di poco a lato impensierendo Strakosha.

55′ – Volta prende il primo cartellino giallo del match per un fallo su Jony.

54′ – Altri due cambi per la Lazio. Entrano Jony e Vavro, escono Raul Moro e Luiz Felipe.

46′ – Inizia il secondo tempo di Lazio-Triestina. 4 cambi per i biancocelesti: Cataldi al posto di Luis Alberto, Caicedo per Muriqi, Lazzari per Marusic e Patric al posto di Radu.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo. Lazio in vantaggio per 4 a 0.

44′ – GOOOOOOOL! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Luis Alberto la Lazio fa 4 a 0 con Radu di testa.

41′ – Brutto fallo di Capela ai danni di Raul Moro. Il giocatore sta bene, ma gli animi si scaldano.

38′ – GOOOOOOOOOOL! Milinkovic fa 3 a 0 con un bel sinistro dal limite.

35′ – Bella azione di Felipe Anderson che entra in area di rigore e serve al centro il pallone per Muriqi. Il Pirata però indirizza debolmente la sfera verso la porta.

34′ – Sarno ci prova su calcio di punizione. Facile la parata di Strakosha.

21′ – GOOOOOOOOL! Raddoppia la Lazio con Muriqi. Luis Alberto batte una punizione sulla testa del Pirata che schiaccia in porta il pallone.

17′ – Prima occasione per la Triestina con Natalucci. Il suo tiro viene prontamente bloccato da Strakosha.

10′ – Occasione Lazio con Raul Moro che prova la conclusione. Bravo Offredi che respinge il tiro.

2′ – GOOOOOOOL! La Lazio passa in vantaggio con Luis Alberto.

1′ – Inizia Lazio-Triestina.