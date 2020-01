Tempo di lettura: 3 minuti

NAPOLI LAZIO FORMAZIONI CRONACA – Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria in campionato contro la Sampdoria, che si torna in campo per la Coppa Italia. C’è il Napoli al San Paolo da affrontare. Appuntamento fissato per martedì alle ore 20:45, con il mister e la società che ci tengono tantissimo a fare bene. Nella Lazio non ci sarà Luis Alberto non convocato per un fastidio agli adduttori, al suo posto dentro Parolo. Lulic vince il ballottaggio con Jony sulla fascia sinistra. Radu in difesa insieme ad Acerbi e Luiz Felipe. Immobile e Caicedo la coppia d’attacco.

Dallo stadio San Paolo

Emanuele Catone

Napoli – Lazio

Coppa Italia 2019/20 – Quarti di finale

Stadio San Paolo di Napoli – martedì 21 gennaio, ore 20:45

Napoli Lazio

Le formazioni ufficiali di Napoli Lazio

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Tonelli, Elmas, Ruiz, Lozano, Leandrinho, Llorente.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, D. Anderson, Minala, Berisha, A. Anderson, Jony, Correa, Adekanye.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Gli arbitri di Napoli Lazio

ARBITRO: MASSA

Assistenti: MONDIN – DI IORIO

IV Uomo: MANGANIELLO

VAR: NASCA

AVAR: COSTANZO

I marcatori di Napoli Lazio

2′ Insigne (N)

Gli ammoniti

Hysaj (N), Acerbi (L)

Gli espulsi

– Hysaj per doppia ammonizione

– Lucas Leiva per doppia ammonizione

Le sostituzioni

22′ Esce Lobotka. Entra Luperto.

54′ Esce Caicedo. Entra Correa.

67′ Esce Callejon. Entra Elmas.

69′ Esce Radu. Entra Patric.

La cronaca del match

70′ – PALO NAPOLI – Di Lorenzo crossa dalla destra, Milik incorna con la palla che finisce sul palo dopo il tocco di Strakosha.

69′ – Altro cambio per Inzaghi. Entra Patric, esce Radu.

67′ – Secondo cambio per il Napoli. Esce Callejon, dentro Elmas.

65′ – Ci prova ancora Correa. Il Tucu calcia fortissimo da fuori, ma il pallone finisce alto.

63′ – GOL ANNULLATO A IMMOBILE. Tiro fantastico del numero 17 da fuori, il guardalinee sbandiera.

61′ – Immobile pericolosissimo. Calcio d’angolo che supera tutti, il pallone arriva al bomber biancoceleste che col piatto, da posizione defilata, colpisce l’esterno della rete.

58′ – Correa ci prova subito dal limite dell’area di rigore. Tiro strozzato, facile per Ospina.

54′ – Primo cambio per la Lazio: dentro Correa, fuori Caicedo.

50′ – Lazzari si inserisce tra le linee, il pallone arriva a Immobile che calcia col destro. Ospina si allunga e blocca a terra.

46′ – COMINCIA IL SECONDO TEMPO

45’+3 – TERMINA IL PRIMO TEMPO

44′ – La difesa del Napoli mette fuori un cross, sul pallone di avventa Luiz Felipe che calcia di prima: pallone alle stelle.

40′ – Dopo una mezz’ora di fuoco, i ritmi si sono abbassati con il Napoli che prova a tenere il possesso palla.

34′ – Immobile entra in area dopo un triangolo e calcia; Manolas si tuffa e intercetta il tiro.

25′ – ESPULSO LUCAS LEIVA. Il centrocampista biancoceleste viene ammonito per un fallo a centrocampo, protesta e l’arbitro gli mostra il secondo giallo.

22′ – Primo cambio per il Napoli. Fuori Lobotka, dentro Luperto.

18′ – Hysaj atterra Immobile in ripartenza. Massa ferma il gioco e estrae il secondo cartellino giallo per il difensore del Napoli.

16′ – Parolo serve Caicedo che calcia col destro da posizione defilata: Ospina è ancora attento.

14′ – Ammonito Acerbi.

13′ – Cross dalla destra di Lazzari, Immobile stacca in solitudine ma manda a lato.

10′ – INCREDIBILE ERRORE DAL DISCHETTO DI IMMOBILE. Il bomber biancoceleste scivola al momento della battuta e manda fuori il tiro dagli undici metri.

8′ – Caicedo atterrato da Hysaj in area di rigore. Massa fischia il calcio di rigore.

7′ – Milinkovic calcia da fuori, Ospina è attento.

2′ – Napoli subito in vantaggio con il gol di Lorenzo Insigne. L’esterno azzurro riceve palla sulla fascia, entra in area dopo un dribbling secco su Luiz Felipe, e col piatto batte Strakosha.

1′ – SI PARTE!! L’arbitro Massa fischia l’inizio della partita!!

Dettagli Data Ora League Stagione Match Day 21 Gennaio 2020 20:45 20:45 Coppa Italia 2019-2020 Quarti di finale