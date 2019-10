CAMPIONATO PRIMAVERA LAZIO ATALANTA – Quinto turno del campionato Primavera 1. Al Centro Sportivo “Fersini” i campioni d’Italia dell’Atalanta si impongono con un netto 2-0 sulla Lazio. Supremazia netta quella dei bergamaschi, che dominano e controllano la gara per tutti i 90 minuti, centrando il quinto successo consecutivo. Secondo stop di fila per i ragazzi di Menichini, oggi troppo remissivi e mai capaci di impensierire la retroguardia avversaria. Pesano le assenze di Cerbara e Nimmermeer, da ritrovare in fretta per il prossimo impegno di campionato. Di seguito ecco le formazioni ufficiali e la cronaca del match.

Primavera 1 TIM 2019-2020, 5ª giornata

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 16:00

Campo ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Alia; Armini, Kalaj, Petricca; De Angelis, Bianchi, Minala, Falbo, Ndrecka; Czyz, Zilli.

A disp.: Furlanetto, Peruzzi, Cipriano, Franco, Pica, Kaziewicz, Shehu, Bertini, Shoti, Russo, Moschini, Francucci.

All.: Leonardo Menichini.

ATALANTA (4-3-3): Ndiaye; Bergonzi, Okoli, Guth, Ruggeri; Da Riva, Panada, Cortinovis; Traore, Piccoli, Colley.

A disp.: Gelmi, Ghislandi, Brogni, Cittadini, Signori, Sidibe, Finardi, Gyabuaa, Cambiaghi, Ghislandi, Italeng Ngock.

All. Massimo Brambilla

I marcatori di Lazio Atalanta Primavera

77′ – Traorè (Atalanta)

42′ – Colley (Atalanta)

La cronaca del match

90’+4′ – Termina la gara: Lazio-Atalanta 0-2

90′ – 4 minuti di recupero

88′ – Ci prova Falbo dalla lunga distanza, ma non trova lo specchio della porta

84′ – Doppio cambio nerazzurro: escono Traorè e Cortinovis, dentro Italeng e Ghislandi

81′ – Gyabuaa trova Cortinovis sul dischetto del rigore, tiro centrale con Alia protagonista

77′ – Raddoppio Atalanta. Cross di Bergonzi per Colley che viene ipnotizzato ancora da Alia, sulla respinta gonfia la rete, da posizione defilata, Traorè

76′ – Colley e Traorè sprecano una clamorosa occasione per il raddoppio finendo ingenuamente in fuorigioco in due contro Alia

74′ – Alia evita il secondo gol deviando in angolo. Dal corner Gyabuaa trova l’incrocio dei pali

73′ – Cambio per Atalanta e Lazio: Piccolo-Cambiaghi per gli ospiti, De Angelis-Kaziewicz

72′ – Ocassione per Ndrecka che trova un super Ndiaye bravo a deviare in angolo

69′ – Colley chiuso da De Angelis, l’esterno biancoceleste devia in angolo un cross dalla destra di Bergonzi.

64′ – Cortinovis sfiora il palo con un rimpallo al limite dell’area

63′ – Doppio cambio biancoceleste: escono Zilli e Czyz per Shoti e Russo

56′ – Ammonizione per il neo entrato Gyabuaa

55′ – Sostituzione Atalanta: esce Panada, appena ammonito, ed entra Gyabuaa

52′ – Sostituzione Lazio: esce Bianchi entra Sheu

47′ – Ancora una ripartenza fulminante degli ospiti, bravo Alia ad evitare il gol di Traorè

46′ – Inizia la ripresa!

Il primo tempo

45′ – Termina la prima frazione, senza recupero.

45′ – Contropiede fulminate sull’asse Cortinovis-Piccoli, ma quest’ultimo sbaglia l’ultimo controllo e Alia è bravo in uscita

42′ – Vantaggio per l’Atalanta. Cross dalla sinistra di Ruggeri, Piccoli inganna Alia e Colley appoggia in rete a porta vuota

41′ – Cartellino giallo per Petricca dopo il ruvido intervento su Colley

40′ – Minala incorna sul calcio piazzato di Falbo, ma la palla è centrale

37′ – Angolo di Cortinovis che pesca Piccoli, il colpo di testa dell’attaccante bergamasco è debole e centrale

35′ – Giallo per Luca Falbo

29′ – Ancora Cortinovis che serve Traorè, è superbo Armini ad evitare il vantaggio dei nerazzurri

27′ – Cortinovis illumina per Piccoli che sfiora la traversa. Grande occasione per gli ospiti

25′ – Ci prova Czyz di testa dal dischetto del rigore, palla sul fondo

21′ – L’Atalanta sembra controllare la gara, i ragazzi di Menichini difendono e provano a ripartire

13′ – Non perfetta la difesa biancoceleste che si rifugia in calcio d’angolo, sul colpo di testa di Piccoli blocca Alia

12′ – Grande discesa di Traorè sulla destra che sfiora il gol del vantaggio bergamasco

4′ – Tiro telefonato di Czyz che non preoccupa Ndiaye

1′ – Fischio d’inizio da parte del signor Di Cairano della sezione di Ariano Irpino