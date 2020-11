Tempo di lettura: < 1 minuto

CROTONE LAZIO VULIC – Torna la Serie A dopo la pausa Nazionali. La Lazio scenderà in campo all’Ezio Scida per l’ottava di campionato contro il Crotone. In casa biancoceleste il clima non è dei migliori, anche alla luce della positività al Covid di Milinkovic. Inzaghi, però, recupera Lucas Leiva che torna titolare. Ai microfoni del club calabrese, Vulic ha parlato della partita di sabato pomeriggio. Ecco le sue dichiarazioni.

Il match di sabato

“La Lazio è un grande club e veramente una buona squadra, ma noi ci stiamo preparando al meglio per la gara”.

