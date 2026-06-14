Crowe: “Mi piace Ultimo, anche se tifa Roma”

L’attore e cantante neozelandese Russell Crowe, da sempre tifoso della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AdnKronos in cui parla della sua passione per il cantante Ultimo, ma non è mancata la stilettata alla sua fede calcistica.

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Le parole di Russell Crowe su Ultimo a margine del Taormina Film Festival, dove ha ricevuto il premio alla carriera.

“Sono un grandissimo fan di Ultimo, in particolare del suo album ‘Solo’. È un artista di enorme talento, sia come autore sia come interprete. Ultimo tifa Roma, ma lo perdono. La sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio. Avrei dovuto menzionare Lucio Battisti, ma amo davvero la musica di Ultimo”.

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