Cruciani: “La protesta dei tifosi della Lazio? Potrebbe non servire a niente”

In un articolo pubblicato su Il Foglio Giuseppe Cruciani ha parlato della protesta dei tifosi contro il presidente Lotito e della situazione in casa Lazio. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Ex Lazio, Crespo: “Voglio allenare nei grandi campionati europei”

Le parole di Cruciani su Lotito e la Lazio nell’articolo

“Ogni protesta è legittima, a patto che sia pacifica e questa mi sembra addirittura gandhiana: uno strumento che i tifosi hanno per contestare è lo sciopero del tifo e lo stanno mettendo in atto. E’ una manifestazione di disappunto condivisibile verso la gestione della società. Del resto, siamo tutti scontenti dei risultati degli ultimi due anni. Ho qualche dubbio però che la protesta ad libitum possa portare a qualche risultato. Potrebbe non servire a niente…”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP