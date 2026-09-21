Cruciani: “Vi spiego perché Gattuso non ha voluto Icardi”

Giuseppe Cruciani durante il podcast Numer1 con Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni ha riportato delle notizie riguardo alla vicenda Icardi Lazio.

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Le parole di Cruciani sull’affare Icardi Lazio, che non è andato in porto.

“Da fonti dirette avute dopo Venezia, ai piani alti, nella vicenda Icardi è successo che a domanda di Lotito ‘vuoi Icardi?’, Gattuso abbia risposto secco di no. Non lo ha voluto perché ha pensato che avrebbe potuto rovinare lo spogliatoio, perché sono stati scelti giocatori sul mercato con l’idea di farli giocare e facendo delle promesse e quindi la paura era quella di alterare le dinamiche di spogliatoio. Io credo che Gattuso abbia fatto un discorso perfetto”.

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