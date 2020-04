Tempo di lettura: < 1 minuto

CRUZ LAZIO SUPERCOPPA – Julio Ricardo Cruz è stato un attaccante molto prolifico della Serie A, soprattutto con la maglia dell’Inter. Dopo l’esperienza in nerazzurro, ‘El Jardineiro’ è approdato alla Lazio dove non ha dovuto attendere molto per alzare il suo primo trofeo. La goduria fu doppia perché le vittime furono proprio i suoi ex compagni. Ecco le parole dell’ex centravanti ai microfoni di sky.

Il ricordo di Cruz

“Ho lasciato l’Inter proprio l’anno prima che vinse tutto, ma non ho rimpianti, sono grato per tutte le esperienze che ho avuto. Anche alla Lazio, neanche il tempo di arrivare e abbiamo vinto la Supercoppa Italiana proprio contro l’Inter che poi in quella stagione avrebbe vinto il Triplete.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.