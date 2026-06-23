Cucchi-Abodi, durissimo botta e risposta sui social: cosa è successo

Durissimo botta e risposta sui social tra il giornalista Riccardo Cucchi e il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi; il nodo del contendere è l’abbonamento in Tribuna Tevere del ministro, contestato dall’ex radiocronista.

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Scontro tra Cucchi e Abodi sui social: ecco cosa è successo

Incalzato da un terzo utente, Cucchi aveva messo in dubbio proprio il fatto che il Ministro fosse abbonato all’Olimpico, replicando: “Ma perché lei crede che Abodi fosse abbonato? Davvero? Possono farvi credere tutto, allora. Tutto. Non manchi di rispetto, non scriva tweet vili senza citarmi. È indegno. Soprattutto tra laziali. Senza rispetto non c’è dialogo”.

Pronta è arrivata anche la risposta da parte del Ministro Abodi: “”Un contributo a chi vive di certezze, sugli altri, senza porsi qualche ragionevole dubbio o fare qualche semplice domanda, per evitare errori. A volte, nella vita, aiuta a migliorare”.

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