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Cucchi: “11 anni di vera lazialità, sempre grato a te. Grazie Patric”

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27 minuti ago

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Cucchi addio Patric Lazio

Riccardo Cucchi, con un tweet su X, ha voluto omaggiare Patric dopo il suo addio alla Lazio dopo 11 anni trascorsi in biancoceleste. Per il difensore nuova avventura a Dubai, all’Al-Ittifaq. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cucchi sull’addio di Patric alla Lazio

A questo ragazzo sarò sempre grato. 11 anni di vera lazialità. Grazie Patric“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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