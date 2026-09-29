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Cucchi: “11 anni di vera lazialità, sempre grato a te. Grazie Patric”
Riccardo Cucchi, con un tweet su X, ha voluto omaggiare Patric dopo il suo addio alla Lazio dopo 11 anni trascorsi in biancoceleste. Per il difensore nuova avventura a Dubai, all’Al-Ittifaq. Ecco le sue parole.
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Le parole di Cucchi sull’addio di Patric alla Lazio
“A questo ragazzo sarò sempre grato. 11 anni di vera lazialità. Grazie Patric“.
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