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Cucchi su Ascoli-Lazio: “Meglio il secondo tempo. Bello veder sventolare bandiere laziali”

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3 ore ago

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Tifosi della Lazio durante una partita Lazionews.eu

Riccardo Cucchi ha espresso il proprio pensiero sull’amichevole disputata nella serata di ieri tra Ascoli e Lazio, vinta dai biancocelesti per 1-2 grazie ai gol di Zaccagni e Ratkov.

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Il pensiero di Cucchi su Ascoli-Lazio

“Un paio di occasioni la #Lazio le ha avute. Buttate via però… Difesa lenta. Voglio essere ottimista. Ma non è facile a venti giorni dal via. Bello però vedere le bandiere biancocelesti sventolare. Vediamo il secondo tempo…”

“Meglio il secondo tempo. Alla fine la Lazio porta a casa una vittoria, i gol di Zaccagni e Ratkov e qualche buona prestazione di alcuni giovani.
Bello vedere sventolare le bandiere laziali.”

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