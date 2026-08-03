Cucchi su Ascoli-Lazio: “Meglio il secondo tempo. Bello veder sventolare bandiere laziali”

Riccardo Cucchi ha espresso il proprio pensiero sull’amichevole disputata nella serata di ieri tra Ascoli e Lazio, vinta dai biancocelesti per 1-2 grazie ai gol di Zaccagni e Ratkov.

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Il pensiero di Cucchi su Ascoli-Lazio

“Un paio di occasioni la #Lazio le ha avute. Buttate via però… Difesa lenta. Voglio essere ottimista. Ma non è facile a venti giorni dal via. Bello però vedere le bandiere biancocelesti sventolare. Vediamo il secondo tempo…”

Un paio di occasioni la #Lazio le ha avute. Buttate via però… Difesa lenta. Voglio essere ottimista. Ma non è facile a venti giorni dal via. Bello però vedere le bandiere biancocelesti sventolare. Vediamo il secondo tempo… #AecoliLazio — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) August 2, 2026

“Meglio il secondo tempo. Alla fine la Lazio porta a casa una vittoria, i gol di Zaccagni e Ratkov e qualche buona prestazione di alcuni giovani.

Bello vedere sventolare le bandiere laziali.”

Meglio il secondo tempo. Alla fine la Lazio porta a casa una vittoria, i gol di Zaccagni e Ratkov e qualche buona prestazione di alcuni giovani.

Bello vedere sventolare le bandiere laziali. #AscoliLazio — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) August 2, 2026

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