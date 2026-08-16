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Mimun, Capezzone e Cucchi: pioggia di critiche alla Lazio, ecco cosa hanno detto
Al termine di Lazio Mantova 0-2, gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia, Clemente Mimun, Daniele Capezzone e Riccardo Cucchi hanno fatto piovere forti critiche alla squadra allenata da Gattuso. Ecco cosa hanno detto.
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Le parole di Cucchi, Mimun e Capezzone dopo Lazio Mantova
CUCCHI – Lapidario: “Il Mantova ha giocato meglio della Lazio. Questo è”.
CAPEZZONE – “Lotito, Lotito… Purtroppo chi semina vento raccoglie Lazio Mantova… Per tutta l’estate avevamo avvisato tutti su quello che sarebbe successo. Chi legge Il Tempo sta sempre un giro avanti”.
MIMUN – “Ha meritato il Mantova, triste ma vero. Lazio inconsistente davanti e preoccupante in difesa. E quanto al gioco bisognerà rivolgersi a “chi l’ha visto”. E la coppa Italia era obbiettivo principale…”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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