CUCCHI INTERVISTA – Il caso tamponi si è concluso ma le condanne inflitte alla Lazio, a Claudio Lotito e ai medici sociali ancora fanno discutere. Sulla vicenda è tornato il giornalista Riccardo Cucchi intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Le parole di Cucchi

“Provvedimento Lazio? Non mi avventuro su questa vicenda, ci sarebbero le carte da vedere. Se non è richiesta la penalizzazione in punti, evidentemente quello che ha presentato la Lazio è convincente”.





