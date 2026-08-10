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Cucchi: “La squadra ha limiti tecnici, difesa lenta e attacco fragile”
Dopo l’amichevole contro il Frosinone, il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato sui social la prestazione della Lazio. Ecco le sue parole:
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Il commento di cucchi su Frosinone Lazio
“La squadra ha evidenti limiti tecnici. È tenace, però. Bene Zaccagni che, con Taylor, è il migliore per qualità. Rovella cresce, difesa lenta e poco rassicurante. Attacco fragile. In ogni caso, sempre Forza Lazio”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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