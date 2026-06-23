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Cucchi: “Chi indossa la maglia della Lazio avrà sempre il mio rispetto”

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso

Le parole del giornalista e tifoso laziale Riccardo Cucchi, nel commento sui social, dopo il comunicato ufficiale della Lazio che annuncia Gattuso, come nuovo allenatore.

Leggi anche: UFFICIALE: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio

Le parole di Riccardo Cucchi nel commento sui social su Gattuso, nuovo allenatore

“Lo stimo da tempo come uomo. Ha avuto il coraggio di accettare una sfida difficile nel momento più difficile della storia della Lazio. Benvenuto Rino. Chi indossa la maglia della Lazio avrà sempre il mio rispetto”.

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