Cucchi: “Chi indossa la maglia della Lazio avrà sempre il mio rispetto”

Le parole del giornalista e tifoso laziale Riccardo Cucchi, nel commento sui social, dopo il comunicato ufficiale della Lazio che annuncia Gattuso, come nuovo allenatore.

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“Lo stimo da tempo come uomo. Ha avuto il coraggio di accettare una sfida difficile nel momento più difficile della storia della Lazio. Benvenuto Rino. Chi indossa la maglia della Lazio avrà sempre il mio rispetto”.

Lo stimo da tempo come uomo. Ha avuto il coraggio di accettare una sfida difficile nel momento più difficile della storia della #Lazio. Benvenuto Rino. Chi indossa la maglia della #Lazio avrà sempre il mio rispetto. #Gattuso https://t.co/jb0fFN5FWg — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) June 23, 2026

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