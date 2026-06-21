Cucchi: “Spero che Lotito venda la Lazio, nel frattempo vorrei che arrivasse Lucca”

Il giornalista e tifoso laziale, Riccardo Cucchi, ha pubblicato sui social, il suo commento su Claudio Lotito e sul calciomercato della Lazio, parlando anche delle voci su Lorenzo Lucca del Napoli. Ecco le sue parole:

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“Lorenzo Lucca, è una buona opzione per l’ attacco, secondo me. Mi auguro, come tutti i laziali, che presto Lotito decida di vendere la Lazio. Ma nel frattempo continuo a tifarla e a interessarmi del mercato. Per qualcuno non bisognerebbe fare neanche questo. E mi pare assurdo”.

Lorenzo #Lucca, è una buona opzione per l' attacco, secondo me.

Mi auguro, come tutti i laziali, che presto #Lotito decida di vendere la #Lazio. Ma nel frattempo continuo a tifarla e a interessarmi del mercato. Per qualcuno non bisognerebbe fare neanche questo. E mi pare assurdo. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) June 21, 2026

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