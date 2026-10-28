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Cucchi: “Ingiusto non considerare l’ottimo lavoro di Fabiani nel complicato mercato estivo”

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1 ora ago

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Cucchi commento Sassuolo Lazio Fabiani

La Lazio vince in maniera netta sul campo del Sassuolo per 6-2 e si prende la vetta della classifica con l’ottava vittoria in nove partite di campionato; non può che non esserne felice Riccardo Cucchi, che ha commentato nel post-partita, facendo anche i complimenti a Fabiani per il mercato fatto. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Riccardo Cucchi dopo Sassuolo Lazio

“Al di là delle fragilità del Sassuolo e del fatto che abbia giocato in 10 per oltre metà partita, stasera Lazio davvero ispirata. La Lazio sta vivendo un momento straordinario. Gattuso ha dato un’ impronta alla squadra puntando sul gioco verticale, sugli scambi veloci, sul pressing. Ma soprattutto è stato capace di capire i suoi giocatori. E valorizzarli. La crescita esponenziale di Floriani e Noslin – tra gli altri – lo dimostra. E credo sia ingiusto non considerare l’ottimo lavoro di Fabiani nel complicatissimo mercato estivo. L’ organico della Lazio è un buon organico. Vedremo fin dove potrà arrivare”.

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