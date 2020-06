Tempo di lettura: < 1 minuto

CUCCHI LAZIO INTERVISTA – Il calcio giocato è ricominciato con le due semifinali di Coppa Italia e anche la Serie A si appresta a riaprire i cancelli. I mesi di lockdown hanno rappresentato per i calciatori uno stop delle attività fisiche svolte a un certo livello e adesso dovranno ritrovare in un brevissimo lasso di tempo la condizione ottimale per arrivare pronti alla prima gara dopo 4 mesi. Di questo tema ha parlato Riccardo Cucchi ai microfoni della radio ufficiale della Lazio. Ecco le sue parole.

La trasferta di Bergamo

“Sono contento che sia la Lazio la prima a ricominciare a Bergamo. La città in questi tre mesi ha sofferto tanto e il calcio rappresenta una speranza di ritorno alla normalità”.

Le condizioni fisiche dei calciatori

“Tutti avranno un momento di calo ed è importante per gli allenatori, al di là di ritrovare gli schemi, la gestione dei ritmi, della forma dei giocatori. Non saranno al 100% dopo 4 mesi, è impossibile stare al massimo, quindi la gesione assume un’importanza ancora maggiore”.

