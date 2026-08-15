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Cucchi: “Sono contento per Frattesi, ma non sarò mai lotitiano”

Published

4 ore ago

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Cucchi Frattesi Lazio parole social

Il giornalista e tifoso laziale, Riccardo Cucchi, in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di X, ha espresso tutta la sua contentezza per l’arrivo di Frattesi alla Lazio, specificando però che non per questo sarà mai lotitiano.

Leggi anche: Frattesi: “Sono laziale da sempre, questa maglia me la sento stampata addosso” (VD)

Le parole di Cucchi su Frattesi alla Lazio

“”Sono molto contento dell’ arrivo di Frattesi. Ma non per questo sono “lotitiano”. È ora di uscire da questo insopportabile “loop”. Forza Lazio!”. Queste le parole dell’ex radiocronista Rai su Frattesi alla Lazio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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