NOTIZIE
Cucchi: “Sono contento per Frattesi, ma non sarò mai lotitiano”
Il giornalista e tifoso laziale, Riccardo Cucchi, in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di X, ha espresso tutta la sua contentezza per l’arrivo di Frattesi alla Lazio, specificando però che non per questo sarà mai lotitiano.
Leggi anche: Frattesi: “Sono laziale da sempre, questa maglia me la sento stampata addosso” (VD)
Le parole di Cucchi su Frattesi alla Lazio
“”Sono molto contento dell’ arrivo di Frattesi. Ma non per questo sono “lotitiano”. È ora di uscire da questo insopportabile “loop”. Forza Lazio!”. Queste le parole dell’ex radiocronista Rai su Frattesi alla Lazio.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 ora ago
Gimenez sempre più lontano: l’attaccante a un passo dal Porto
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Pinamonti, il muro del Sassuolo si abbassa: si lavora all’accordo
-
CALCIOMERCATO LAZIO23 ore ago
Sembra tramontare la pista Lucca: tornerà di moda sul finire del mercato?