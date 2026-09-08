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Cucchi: “Gattuso meriterebbe le scuse da più di qualcuno”
Riccardo Cucchi, parlando della Lazio e di mister Gattuso, con un tweet su X ha affermato che qualcuno dovrebbe più di qualche scusa al tecnico biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni.
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Le parole di Cucchi su Gattuso e la Lazio
“È una persona seria, ci mette sempre la faccia, sa caricare il gruppo, gioca un calcio lineare e di profondità. Gattuso meriterebbe le scuse da più di qualcuno. A prescindere da quello che sarà il campionato della Lazio”.
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