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Cucchi: “Incomprensibili gli insulti dei tifosi ai calciatori della Lazio, persino a Patric”
Il giornalista Riccardo Cucchi, ex radiocronista storico di Radio Rai, con un post sui social ha criticato duramente gli insulti dei tifosi biancocelesti rivolti ai giocatori della Lazio. Ecco cosa ha dichiarato.
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Le parole di Cucchi sugli insulti dei tifosi ai calciatori della Lazio
“Leggere insulti ai giocatori della Lazio, persino a Patric, da parte di tifosi della Lazio è incomprensibile per me. #lotitovattene non può tradursi in mancanza di rispetto a chi indossa la maglia della Lazio. O a chi allena la squadra”.
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