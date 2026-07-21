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Cucchi: “Incomprensibili gli insulti dei tifosi ai calciatori della Lazio, persino a Patric”

Published

57 minuti ago

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Il giornalista Riccardo Cucchi, ex radiocronista storico di Radio Rai, con un post sui social ha criticato duramente gli insulti dei tifosi biancocelesti rivolti ai giocatori della Lazio. Ecco cosa ha dichiarato.

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Le parole di Cucchi sugli insulti dei tifosi ai calciatori della Lazio

Leggere insulti ai giocatori della Lazio, persino a Patric, da parte di tifosi della Lazio è incomprensibile per me. #lotitovattene non può tradursi in mancanza di rispetto a chi indossa la maglia della Lazio. O a chi allena la squadra”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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