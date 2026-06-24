Cucchi: “Il momento della Lazio è drammatico. Lucca? Ecco cosa vi dico”

Il giornalista Riccardo Cucchi, intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, ha parlato del difficile momento che vive la Lazio, dell’arrivo di Gattuso e degli intrecci di mercato con il Napoli per Lucca e Gila. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Riccardo Cucchi nell’intervista sulla Lazio

“Il momento della Lazio è drammatico, è molto complicato, è forse il più difficile della storia della Lazio. Di 126 anni, lo sapete, c’è una profonda contestazione, c’è una grande spaccatura tra la tifoseria laziale e la società, il presidente Lotito. Non ci sono soldi, la Lazio non può fare mercato se non vendendo quindi è veramente difficile”.

Cucchi sull’arrivo di Gattuso e Gila

“Oggi (ieri, ndr) è stato annunciato l’ingaggio di Gattuso, che ha avuto il coraggio di accettare una situazione davvero complicata da allenare in un momento difficilissimo per la società romana, vedremo cosa succederà. Certamente la Lazio ha bisogno di fare cassa, quindi Gila è una perdita che inevitabilmente si dovrà mettere in conto. Giocatore fondamentale per la tifoseria della Lazio, che peraltro ha perso anche Romagnoli, quindi il reparto centrale deve essere ricostruito da capo”.

Cucchi su Lucca

“È chiaro che io credo che l’alternativa non possa essere che qualche soldo, ovviamente necessario, ma anche un calciatore. Io credo che Lucca potrebbe essere un profilo interessante per questa squadra, però è chiaro che negli ultimi anni ha deluso, ha deluso anche a Napoli oggettivamente, malgrado il bellissimo passato e il trascorso con il Pisa, questo ragazzo non è riuscito ad esplodere completamente. Potrebbe essere la soluzione, certamente dobbiamo prendere atto del fatto che la Lazio non ha grandi risorse, quindi deve in qualche modo anche fare buon viso a cattivo gioco”.

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