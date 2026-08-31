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INTERVISTE

Cucchi: “Con l’Udinese sarà dura, ma ora mi godo Frattesi e Nuno”

Published

52 minuti ago

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Zaccagni, Taylor e Frattesi

Su X è arrivato il commento sulla prestazione della Lazio con il Genoa di Riccardo Cucchi che ha esaltato in particolare Frattesi, Tavares e Floriani Mussolini.

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Le parole di Cucchi sulla prestazione della Lazio con il Genoa.

“La Lazio è un buon collettivo e gioca un calcio semplice ma efficace. Certo, ci sono squadre più forti in Serie A e i prossimi confronti con Udinese e Milan saranno difficili. Ma intanto, da laziale, mi godo Frattesi, Nuno e un giovane Floriani che sta facendo molto bene”. 

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11 Napoli 3 2
12 Sassuolo 3 2
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