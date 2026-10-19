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Cucchi: “Lazio con gioco, carattere e ottima organizzazione, da stropicciarsi gli occhi”

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3 ore ago

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I giocatori della Lazio in posa prima di una partita Lazionews.eu

Riccardo Cucchi ha commentato con un post su X la vittoria della Lazio sulla Juventus per 0-3 elogiando il lavoro svolto da Gattuso e dalla squadra.

Leggi Anche: Tavares: “Gattuso ha portato fiducia, si vede in campo che siamo uniti”

Le parole di Cucchi dopo Juventus-Lazio

“È un piccolo capolavoro quello di Gattuso. Lazio con un gioco, un carattere e un’ ottima organizzazione. Gara impeccabile a Torino, sesta vittoria e ancora primato in classifica in condivisione con l’ Inter. Da stropicciarsi gli occhi.”

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# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
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