CUCCHI LAZIO – Sabato pomeriggio alle ore 15 la Lazio ha sconfitto per 2-0 il Bologna, grazie alle reti di Luis Alberto e Correa. L’ex radiocronista Riccardo Cucchi ha commentato così la partita dei biancocelesti, ai microfoni del canale ufficiale dei capitolini.



Le parole di Cucchi su Lazio-Bologna

“La vittoria contro il Bologna dimostra che questo è un anno in cui è possibile sfatare tutti i tabù e fissare nuovi record. La prima mezz’ora ha detto che la Lazio quando gioca al massimo è inarrestabile. Una squadra da manuale, stupendi da vedere”.

Luis Alberto

“Per Luis Alberto ho finito gli aggettivi, credo che sia il miglior giocatore della Serie A per qualità, lucidità, capacità di far giocare bene i compagni. Luis Alberto è il cuore di questa squadra, senza nulla togliere agli altri. Anche Immobile ha iniziato a muoversi da trequartista, evidentemente l’influenza dello spagnolo si fa sentire”.

Patric

“Patric è un altro giocatore rispetto a quello visto fino a un anno fa. Inzaghi ha dimostrato intelligenza a non metterlo da parte e grazie a questo lavoro adesso la Lazio può avere un organico più ampio. Può contare su tutti gli effettivi, tutti si sentono partecipi”.

Inzaghi-Mihajlovic

“Due fratelli in testa in due campionati diversi. Non esistono precedenti a quello che stanno facendo Simone e Pippo Inzaghi. L’omaggio della Curva Nord per Mihajlovic è stato commovente. Chi non ha vissuto gli anni in cui Sinisa ha giocato nella Lazio non può capire quanto lui sia stato importante per la squadra. Chi ha vestito la maglia biancoceleste sanno che i laziali non si dimenticano di loro e quando tornano vengono applauditi. Poi MIhajlovic ha avuto una vicinanza particolare anche per la vicenda che sta vivendo”.

Obiettivo

“L’obiettivo deve rimanere quello di centrare la Champions League e poi giocarsi tutte le partite senza fiato, come ha detto sabato Leiva. Io amo Correa, ha qualità tecniche terribilmente importanti. Ha migliorato molto la precisione al tiro, ma soprattutto ha grande capacità di saltare l’uomo e in Serie A è raro vedere un giocatore del genere. Sa muoversi negli spazi stretti come pochi”.

