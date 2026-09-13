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Cucchi: “Il Milan ha speso milioni ed è più forte della Lazio. Il pari è un buon risultato”

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5 ore ago

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Cucchi Lazio Milan analisi social

Riccardo Cucchi, dopo il tweet a caldo di ieri – 12 settembre – al termine di Lazio Milan, è tornato sempre su X a parlare della sfida dell’Olimpico, evidenziando la differenza tecnica e di spesa tra le due squadre: ecco le sue parole.

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Le parole di Cucchi nell’analizzare Lazio Milan

Il Milan è più forte della Lazio. Basterebbe considerare i milioni spesi per rinforzare la squadra. Anche per questa ragione il pari dell’ Olimpico è un buon risultato per i biancocelesti che nel 1° tempo hanno giocato una gran partita. Milan dominante nel secondo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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10 Sassuolo 4 3
11 Udinese 4 3
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