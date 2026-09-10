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Cucchi: “Sarò all’Olimpico per Lazio Milan, voi fate come vi pare”

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58 minuti ago

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Cucchi Lazio Milan presenza Olimpico

Il giornalista Riccardo Cucchi, ex radiocronista Rai e grande tifoso laziale, in un tweet su X ha annunciato la sua presenza all’Olimpico per Lazio Milan, nonostante la protesta portata avanti da gran parte della tifoseria biancoceleste. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cucchi su Lazio Milan e la sua presenza all’Olimpico

“Ho letto di tutto, mi son preso di tutto (dai laziali…) ma vi lascio al vostro “corto circuito”. Per me sempre Forza Lazio, Forza Gattuso, Forza biancocelesti. E sarò all’ Olimpico per Lazio – Milan. Voi fate come vi pare“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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