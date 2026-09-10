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Cucchi: “Sarò all’Olimpico per Lazio Milan, voi fate come vi pare”
Il giornalista Riccardo Cucchi, ex radiocronista Rai e grande tifoso laziale, in un tweet su X ha annunciato la sua presenza all’Olimpico per Lazio Milan, nonostante la protesta portata avanti da gran parte della tifoseria biancoceleste. Ecco le sue parole.
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Le parole di Cucchi su Lazio Milan e la sua presenza all’Olimpico
“Ho letto di tutto, mi son preso di tutto (dai laziali…) ma vi lascio al vostro “corto circuito”. Per me sempre Forza Lazio, Forza Gattuso, Forza biancocelesti. E sarò all’ Olimpico per Lazio – Milan. Voi fate come vi pare“.
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