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Cucchi: “La Lazio ha personalità e idee, il lavoro di Gattuso c’è e si vede”

Published

3 ore ago

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Cucchi Lazio Monza Gattuso parole

Riccardo Cucchi, nel commentare su X la vittoria della Lazio contro il Monza, ha elogiato il lavoro di Gattuso, esaltandone non solo la portata tecnico-tattica ma anche di personalità e carattere: ecco le sue parole.

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Le parole di Cucchi sulla Lazio di Gattuso

“La sconfitta con il Mantova aveva gettato una luce sinistra sulla stagione laziale. E invece la Lazio ha personalità. Azioni verticali, proprietà di palleggio, triangolazioni palla a terra. Certo, arriveranno le sfide più difficili. Ma è indubbio che il lavoro c’è“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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