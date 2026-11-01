Cucchi: “La Lazio è prima, gli occhi lucidi sono legittimi”

La Lazio è prima in classifica e il giornalista Riccardo Cucchi ha ammesso su X di avere gli occhi lucidi: ecco il commento dopo la vittoria con il Cagliari.

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“Con pazienza, tenacia, fiducia, la Lazio supera, non senza difficoltà, un Cagliari ben organizzato. Ed è prima, da sola in testa alla classifica. Durerà quel che durerà, ma gli occhi umidi sono assolutamente legittimi. Grazie Gattuso, grazie ragazzi”.

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