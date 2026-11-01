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Cucchi: “La Lazio è prima, gli occhi lucidi sono legittimi”
La Lazio è prima in classifica e il giornalista Riccardo Cucchi ha ammesso su X di avere gli occhi lucidi: ecco il commento dopo la vittoria con il Cagliari.
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Il commento di Cucchi sulla Lazio prima in classifica
“Con pazienza, tenacia, fiducia, la Lazio supera, non senza difficoltà, un Cagliari ben organizzato. Ed è prima, da sola in testa alla classifica. Durerà quel che durerà, ma gli occhi umidi sono assolutamente legittimi. Grazie Gattuso, grazie ragazzi”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|10
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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