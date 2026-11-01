Connect with us

NOTIZIE

Cucchi: “La Lazio è prima, gli occhi lucidi sono legittimi”

Published

26 minuti ago

on

Cucchi Lazio prima commento

La Lazio è prima in classifica e il giornalista Riccardo Cucchi ha ammesso su X di avere gli occhi lucidi: ecco il commento dopo la vittoria con il Cagliari.

LEGGI ANCHE: Sorrentino: “Mi chiedo cosa ha fatto Gattuso alla Lazio”

Il commento di Cucchi sulla Lazio prima in classifica

“Con pazienza, tenacia, fiducia, la Lazio supera, non senza difficoltà, un Cagliari ben organizzato. Ed è prima, da sola in testa alla classifica. Durerà quel che durerà, ma gli occhi umidi sono assolutamente legittimi. Grazie Gattuso, grazie ragazzi”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI