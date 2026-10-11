Cucchi: “Impossibile pronosticare una Lazio in testa alla classifica”

Soddisfazione anche per il giornalista Riccardo Cucchi che, sul proprio profilo X ufficiale, ha commentato il ruolino di marcia della Lazio oggi prima in classifica.

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Le parole di Cucchi sulla Lazio prima in classifica

“Era oggettivamente impossibile pronosticare una Lazio in testa alla classifica insieme all’ Inter dopo 6 giornate. Contro il Monza un gran primo tempo e una ripresa un po’ in sofferenza fino al gol di Pinamonti. Non sarà così per sempre, ma adesso è bellissimo”.

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