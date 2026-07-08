NOTIZIE
Cucchi: “La Lazio non è un’azienda, ma passione e sentimento”
Riccardo Cucchi ha attaccato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, colpevole di aver voltato le spalle alla più che centenaria storia biancoceleste e al suo popolo: ecco le sue parole, affidate a un post condiviso su X.
LEGGI ANCHE: Asse Milan-Lazio: Calvani sulle orme di Gila
L’attacco in un post di Cucchi nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito
“La verità è che non puoi fare il presidente di una società contro i tifosi. Lotito non lo ha capito e continua a non capirlo. La Lazio non è un’ azienda. È storia, passione, sentimento”.
La verità è che non puoi fare il presidente di una società contro i tifosi. #Lotito non lo ha capito e continua a non capirlo. La #Lazio non è un' azienda. È storia, passione, sentimento.— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) July 8, 2026
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Gila saluta la Lazio, è fatta con il Milan: un affare da 85 milioni di euro totali!
-
CALCIOMERCATO LAZIO51 minuti ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 ora ago
Provedel, visite mediche in corso con l’Inter: subito dopo l’annuncio
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Diogo Leite si è svincolato: la Lazio resta alla finestra nonostante le difficoltà