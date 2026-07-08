Cucchi: “La Lazio non è un’azienda, ma passione e sentimento”

Riccardo Cucchi ha attaccato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, colpevole di aver voltato le spalle alla più che centenaria storia biancoceleste e al suo popolo: ecco le sue parole, affidate a un post condiviso su X.

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L’attacco in un post di Cucchi nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito

“La verità è che non puoi fare il presidente di una società contro i tifosi. Lotito non lo ha capito e continua a non capirlo. La Lazio non è un’ azienda. È storia, passione, sentimento”.

La verità è che non puoi fare il presidente di una società contro i tifosi. #Lotito non lo ha capito e continua a non capirlo. La #Lazio non è un' azienda. È storia, passione, sentimento. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) July 8, 2026

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