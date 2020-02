Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CUCCHI INTERVISTA – La Lazio ha raggiunto a Genova il ventesimo risultato utile consecutivo. Ai microfoni di Lazio Style Channel il giornalista Riccardo Cucchi ha analizzato la partita di Marassi: “Vittoria importantissima quella di ieri, forse una delle più difficili della stagione”.

L’intervista a Cucchi

Marusic

“Nel primo gol Marusic ha sprigionato una forza dirompente, mi ha ricordato alcuni gol di Chinaglia. I difensori hanno provato a chiuderlo in sandwich, lui non li ha nemmeno sentiti ed è andato in porta”.

La rosa della Lazio

“In questa Lazio hanno giocato alcuni giocatori che di solito hanno meno spazio. Non dimentichiamo, Marusic, Vavro, Patric, Cataldi, che è diventato l’uomo punizione. I ricambi ci sono, questi ragazzi quando entrano in campo danno tutto. La panchina si è allungata. La capacità di stare dentro al progetto Lazio, sia tecnico che psicologico è la vera risorsa di Simone Inzaghi”.

Immobile

“Sta diventando internazionale la fama di Immobile. In questo momento Ciro è uno dei goleador più prolifici d’Europa ed è sempre più considerato un punto di riferimento. In questo momento il suo ruolino di marcia è superiore rispetto a quello che ebbe Higuain quando fece segnare il record di 36 gol in una stagione”.

Coronavirus

“C’è un problema, c’è un’emergenza e la prossima giornata di campionato può essere giocata a porte chiuse. Dobbiamo capire che in questo momento anche la nostra passione deve cedere qualcosa per motivi di sicurezza. Porte chiuse? Il calcio è della gente, il calcio è di chi lo ama. In questo caso però che dobbiamo fare, la scelta serve per evitare di bloccare il campionato”.

