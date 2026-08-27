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Cucchi: “Pinamonti ottimo acquisto, va sempre in doppia cifra e lavora per la squadra”
Attraverso un post sul suo profilo X, Riccardo Cucchi ha commentato l’arrivo di Andrea Pinamonti alla Lazio, parlando anche di Lotito e del futuro della società. Ecco le sue parole:
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Le parole di Cucchi su Pinamonti e su Lotito
Cucchi su Pinamonti
“Sono davvero convinto che Pinamonti sia un’ottima soluzione per la Lazio. È un centravanti quasi sempre in doppia cifra che lavora per la squadra”
Cucchi su Lotito
“La speranza che Lotito passi la mano, per quanto mi riguarda, va di pari passo con la speranza di buoni risultati sul campo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|3
|1
|2
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|1
|3
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|3
|1
|4
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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