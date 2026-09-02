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Cucchi: “Ok la protesta, ma non accetto di essere strumentalizzato da Capezzone e Bisignani”
Ancora chiare e nette le parole di Riccardo Cucchi sulla protesta portata avanti dai tifosi della Lazio; sì alle critiche a Lotito, ma no alla strumentalizzazione da parte di Capezzone e Bisignani. Ecco le sue parole.
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Cucchi sulla protesta dei tifosi e su Capezzone e Bisignani
“Condivido la protesta. Non condivido la “desertificazione” dello stadio e non accetto di essere strumentalizzato da Capezzone e Bisignani. Forza Lazio”.
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