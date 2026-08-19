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Cucchi: “Protesta legittima contro Lotito, ma disertare l’Olimpico danneggia la squadra”

Published

2 ore ago

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Riccardo Cucchi, con un post pubblicato su X, rispondendo a un commento di un tifoso, ha detto la sua sulla protesta contro Lotito, evidenziando come disertare l’Olimpico nelle partite casalinghe arrechi un danno di non poco conto alla squadra. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cucchi sull’Olimpico vuoto e la protesta contro Lotito

“Non insulto nessuno. Prendo atto che la legittima contestazione a Lotito è disertare lo stadio e costringere la squadra a giocare perennemente in trasferta. Inimmaginabile che questo non abbia conseguenze sul risultato sportivo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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