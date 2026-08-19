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Cucchi: “Protesta legittima contro Lotito, ma disertare l’Olimpico danneggia la squadra”
Riccardo Cucchi, con un post pubblicato su X, rispondendo a un commento di un tifoso, ha detto la sua sulla protesta contro Lotito, evidenziando come disertare l’Olimpico nelle partite casalinghe arrechi un danno di non poco conto alla squadra. Ecco le sue parole.
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Le parole di Cucchi sull’Olimpico vuoto e la protesta contro Lotito
“Non insulto nessuno. Prendo atto che la legittima contestazione a Lotito è disertare lo stadio e costringere la squadra a giocare perennemente in trasferta. Inimmaginabile che questo non abbia conseguenze sul risultato sportivo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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