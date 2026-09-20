Cucchi: “La Lazio ha limiti, ma anche margini di crescita. Mi godo il primato in classifica!”

Riccardo Cucchi, con un tweet su X, ha analizzato la Lazio di mister Gattuso, tra limiti tattici, margini di crescita e un primo posto in classifica che ha sorpreso tutti: ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: Lazio, terzo clean sheet di fila: ecco quando è capitato l’ultima volta

Le parole di Cucchi sulla Lazio di Gattuso

“13 punti in 5 partite. Bella partenza. La Lazio di Gattuso ha limiti tattici ma anche margini di crescita. E ad ogni gara si mette in mostra qualcuno: ieri è stata la volta di Mandas. Non sarà sempre primo posto in classifica. Ma intanto me lo godo“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP