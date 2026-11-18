Mimmo Cugini è intervenuto in diretta sulle frequenze di TMW, soffermandosi su diversi temi legati al mondo biancoceleste e analizzando in particolare le prospettive della Lazio di Gattuso in vista dei prossimi impegni stagionali, motivando le sue argomentazioni. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cugini sulle prospettive della Lazio

“Se facciamo una valutazione tecnica, nelle seconde scelte c’è un gap con le squadre che lottano per il titolo. Bisogna però valutare come gioca questa Lazio, perché Gattuso è riuscito a far dare ai giocatori tutto ciò che hanno e anche qualcosa in più. L’esempio più lampante è quello di Frattesi, che all’Inter era in un sistema di gioco che non lo valorizzava nonostante i gol pesanti segnati in Champions League. I giocatori della Lazio fanno quello che sanno fare e quindi ad ora viaggiano”.

“Lo scudetto è una grande scommessa e illusione, ma capisco l’entusiasmo dei tifosi, perché una stagione in cui le altre non danno il cento per cento può capitare. Ad ora non vedo troppe squadre che possono metterla in difficoltà, ma sicuramente capiremo di più quando avrà affrontato Roma, Inter e Como. In questo momento sono sulle ali dell’ entusiasmo”.

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