CURVA NORD PAPARELLI – Nel giorno del 40° anniversario dalla tragica scomparsa, la Curva Nord ha voluto omaggiare Vincenzo Paparelli con l’ennesimo gesto di affetto. In una giornata di lutto per il mondo biancoceleste, ieri sera, a Ponte Milvio, è stato esposto uno striscione in onore del giovane tifoso laziale morto il 28 ottobre 1979 durante il derby della capitale, a causa di un razzo lanciato dalla Curva Sud. “Un onore ricordarti, un dovere difenderti…Vincenzo vive!”: questa la scritta comparsa nella notte, firmata Curva Nord.