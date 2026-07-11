D’Amico agli Stati Generali della Lazialità: “Per capire la Lazio bisogna essere laziali”

Anche Matteo D’Amico, figlio di Vincenzo, ha detto la sua in occasione degli Stati Generali della Lazialità.

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Le parole di D’Amico agli Stati Generali della Lazialità

“Che cosa ho ereditato da papà? Non lo so, ci sono nato con la Lazialità. Fa parte di te soprattutto quando nel mio caso ci nasci e non devi scegliere una squadra. Per me è un onore e un privilegio essere laziali. Credo che per capire la Lazio, i laziali e Lazialità bisogna essere laziali e mi pare che manchi un po’ questa cosa. Sennò non puoi capire”.

“Se non sei laziale non lo puoi percepire, non puoi provare questa cosa. La differenza si vede tra chi è laziale e chi non lo è. Sembra una frase fatta, ma papà per la Lazio ha rinunciato a qualsiasi cosa: a soldi non guadagnati, a contratti già firmati. Lui diceva che era della Lazio e ha sempre voluto legare il suo nome alla Lazio, ha fatto tutto per tornare”.

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