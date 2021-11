Da Patric a Luiz Felipe: la situazione rinnovi in casa Lazio

LAZIO RINNOVI – Thomas Strakosha, Patric e Luiz Felipe. In rigoroso ordine di ruolo, sono i casi dei tre biancocelesti ad occupare la casella ‘rinnovi in vista’ in casa Lazio. Se per i primi due il prolungamento appare al momento lontano, per il terzo il discorso è diverso.

I rinnovi in casa Lazio: la situazione

Luiz Felipe

La priorità di Igli Tare, come riportato da Tuttomercatoweb.com, è blindare Luiz Felipe. Il difensore brasiliano, con il contratto in scadenza a fine stagione, è un perno essenziale della squadra di Sarri e sta crescendo partita dopo partita. Al contempo è uno dei giocatori meno pagati della rosa, e il rinnovo servirà proprio ad incrementare le cifre del suo stipendio.

Patric

Discorso diverso per Patric. Lo spagnolo, che nel ruolo di comprimario ha trovato la personale dimensione nella squadra di Sarri, va in scadenza a fine stagione. La Lazio gli ha già presentato una prima offerta. Ma questa, non ritenuta soddisfacente, è stata rispedita al mittente. Resta da capire, dunque, se le parti nei prossimi mesi riusciranno a trovare la quadra. A riportarlo è sempre TMW.

Thomas Strakosha

Il rinnovo di contratto più difficile, infine, appare al momento quello di Thomas Strakosha. Il portiere albanese, come ricordato dai colleghi del sito sopracitato, ha perso il posto in favore di Pepe Reina e per tale motivo ad oggi il suo rinnovo appare molto complicato.

