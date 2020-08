Tempo di lettura: < 1 minuto

DAINO LAZIO SERIE A – Ha giocato diverse stagioni nel campionato italiano, vivendo gli anni migliori tra il 2004 ed il 2008 con la maglia del Bologna. Daniele Daino, ex difensore ed attualmente dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dando un giudizio anche ai risultati ottenuti dalla Lazio di Simone Inzaghi.

Daino sulle prospettive della Lazio

“La Lazio ha fatto un percorso di continuità, non ha mai venuto i suoi giocatori migliori. Se migliorata nell’organico, ha qualcosa in più delle altre, visto che lavorano da anni insieme. Se riescono a fare quei 2-3 acquisti di qualità, come David Silva, è sopra al Milan. Confermati Pioli e Ibrahimovic, al Milan non devono sbagliare i rinforzi. La Roma ha lo stesso livello di qualità tecniche delle altre, ma ha problemi societari. Vedremo questo cambio cosa porterà. E’ un’incognita”.

