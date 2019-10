CALCIOMERCATO LUKAKU – Jordan Lukaku non scende in campo in una partita ufficiale dal 20 gennaio nella sfida contro il Napoli. In questi mesi, il belga si è operato per rimuovere le calcificazioni al tendine rotuleo. Ora l’esterno sta recuperando ed è quasi pronto al rientro. In casa Lazio però, la concorrenza sulla fascia sinistra è alta con Jony e Lulic avanti nelle gerarchia. Dal Belgio si parla di una possibile partenza in prestito a gennaio del numero 5 biancoceleste.

Anderlecht Lukaku

Secondo quanto scrive il sito belga nieuwsblad.be, l’Anderlecht starebbe pensando di riportare in patria Jordan Lukaku. L’opzione sarebbe quella del prestito secco di sei mesi e per l’esterno tornare nel club in cui è cresciuto potrebbe essere l’occasione giusta per il rilancio.