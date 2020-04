Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CUCINA BENEFICENZA – In questo periodo di emergenza a causa del Coronavirus, sono tante le persone che hanno bisogno di un aiuto. E i calciatori della Lazio, tramite un’iniziativa sposata dal presidente Claudio Lotito, sono pronti a fare la loro parte. Come riporta Il Messaggero, infatti, i biancocelesti indosseranno il grembiule da cucina e prepareranno dei dolci per regalare un sorriso a chi è in difficoltà.

Lazio, i biancocelesti diventano chef per beneficenza

Le ordinazioni partiranno da suor Paola, storica tifosa laziale che si prende cura delle ragazze madri e delle famiglie bisognose con l’associazione Solidarietà e Speranza. Supervisionerà il tutto il club manager biancoceleste Peruzzi, mentre Parolo sarà il punto di raccordo dei calciatori che, oltre alle donazione, si impegneranno ai fornelli insieme a fidanzate o mogli per preparare crostate, ciambelle e qualsiasi altro tipo di dolce. E nella chat di gruppo, è già partita la sfida tra chi è il miglior chef della squadra. I dolci saranno consegnati, tramite gli operatori della Sospe, a chi è in difficoltà insieme ad altri generi di conforto e gadget biancocelesti.

